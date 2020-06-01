Украинцев начали тестировать на антитела к коронавирусу

В Украине началось тестирование на антитела к COVID-19

В Украине началось тестирование на антитела к коронавирусу методом иммуноферментного анализа (ИФА). По состоянию на сегодня, 30 мая, в стране провели уже 7914 тестов. Из них за последние сутки — 1560. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.

«При проведенні ІФА-тестування ми виявляємо наявність антитіл у людини, яка проходить тест. Тобто воно може показати, перехворіла людина на COVID-19 чи ні», — отметил Максим Степанов.

В первую очередь тестируют людей, чьи профессии находятся в группе риска — полицейских, военных, медиков и других. Для них тестирование бесплатное.

ИФА-тесты не используются для определения наличия у человека COVID-19. С помощью этого анализа медики могут понять, был ли когда-либо болен человек коронавирусной инфекцией и сформировался ли у него иммунный ответ. Сколько «держится» в организме иммунитет к COVID-19 пока не ясно. Ученые до сих пор пытаются это выяснить.

Тесты на антитела проводятся в областных и районных больницах, в которых есть соответствующие лаборатории.

Данные о количестве проведенных ИФА-тестов теперь будут включены в ежедневную статистику по заболеванию коронавирусом в Украине.

: iz.com.ua