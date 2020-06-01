Раніше російська влада відстоювала своє право безкарно красти, тепер вона відстоює право безкарно вбивати, – Каспаров про вбивство Мохнаткіна

І один у полі воїн.

Чергова сумна новина з Росії – не переживши наслідків тортур у російських в’язницях, помер активіст і правозахисник Сергій Мохнаткін.

Зараз багато порівнюють де-факто вбивство Мохнаткіна зі «справою Магнітського», а між тим, у двох цих справ є принципова різниця.

У справі вбивства Сергія Магнітського був очевидний «державний інтерес» – мова йшла про корупційні схеми, апробованих у вищих ешелонах російської влади, і всі розуміли, що на кону стояли сотні мільйонів, а то й мільярди доларів.

У справі Мохнаткіна нічого подібного не було, а було, що стало буденним в путінській Росії, звірство людей в мундирах по відношенню до звичайної людини, що мав совість і принципи.

Якщо у «справі Магнітського» російська влада відстоювала своє право безкарно красти, то у справі Мохнаткіна ця влада відстоювала право безкарно вбивати.

Мохнаткін став жертвою режиму, але важливо не піддаватися розмов про безіменній системі, а назвати конкретні імена, визначити весь коло людей, винних у його смерті. Всіх садистів у формі ми навряд чи посадимо, але став знаковим справі Мохнаткіна в постпутінської Росії повинен бути проведено показовий судовий процес. Необхідно назавжди викорінити традиції знущань російської влади над громадянами.

Більш того, майбутнє Росії, питання куди і як піде країна, безпосередньо пов’язані з тим, чи понесуть покарання винні за вбивство Мохнаткіна прокурори, судді і менти. І якщо цього не трапиться, то прекрасна вільна Росія майбутнього залишиться недосяжною мрією.