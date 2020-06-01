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Нова битва за Гонконг. Яке рішення прийняв Пекін

01.06.2020

«Компартія» Піднебесної хоче позбавити місто його власної політико-правової системи.

Економічно розвинений автономний Гонконг — носій небезпечної бацили демократії для Китаю. Тому «Компартія» Піднебесної хоче позбавити місто його власної політико-правової системи. У 2019 році спроба прийняття закону про екстрадицію призвела до масових протестів. Зараз Пекін вирішив більше не церемонитися і прийняв закон про державну безпеку.

Гонконг став одним з найуспішніших міст на Землі завдяки лібералізму. До 1997 року, поки він був британською колонією, там діяла британська політична і правова система.

За умовами повернення міста комуністичному Китаю, британські права і свободи там повинні були діяти ще 50 років — до 2047 року. Таке співіснування назвали «Одна країна — дві системи». Однак авторитарний Китай чим далі, тим менше готовий миритися з наявністю всередині себе острівця британського права і ліберальних цінностей. Про це пише автор на сайті «НВ».

Пекін не без підстав сприймає Гонконг як носія небезпечної бацили демократії. З точки зору керівників «Компартії» Китаю, при найменшій необережності ця бацила може виплеснутися за межі Гонконгу і почати швидке поширення по континентального Китаю.

У цьому випадку проти неї доведеться застосовувати вже не терапевтичні, а хірургічні методи, включаючи кровопускання. А цього не хоче ніхто.

Тому керівництво Китаю вже давно веде курс на поступове удушення всіх демократичних інститутів Гонконгу і перетворення міста з бастіону свободи в просто ще один китайський місто.

Для знищення демократії Пекін застосовував стародавній китайський метод страти за допомогою тисячі порізів. Це коли людина повільно і непомітно спливає кров’ю від безлічі маленьких ранок, кожна з яких абсолютно пуста і не смертельна.

Китайська влада досить успішно відрізали у жителів Гонконгу свободу по шматочку, однак у минулому році стався збій.

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Протест в Гонконзі

Місцеві жителі повстали проти угоди про екстрадицію з материковим Китаєм. За цією угодою, на материк можна було видавати людей, які скоїли тяжкі злочини.

Народ швидко зрозумів, що це є методом видачі Китаю супротивників «Компартії». Цілий рік у Гонконгу йшли вуличні зіткнення демонстрантів і поліції. Вони закінчилися перемогою громадянського суспільства. Угода про екстрадицію скасували.

Народ радів, але Пекін сприйняв це поразка дуже близько до серця. З точки зору «Компартії» сталося жахливе — люди Гонконгу зрозуміли, що можуть перемогти систему. Вони усвідомили, що їхня боротьба не безнадійна, що надія є.

А коли у людей є надія, вони дуже небезпечні для системи. Наприклад, в Росії держава витрачає величезні гроші на ботів, які пишуть опозиціонерам пости і коментарі в стилі «Не треба виходити на вулицю!», «Ніколи у вас нічого не вийде!», «Навіть не пробуйте чинити опір», «Я вам гарантую, що все це марно» і так далі.

Мета саме в тому, щоб надія на успіх навіть не з’являлася. З точки зору режиму, дуже важливо привчити людей до безпорадності. Вони самі повинні думати, що нічого не вийде. У цьому випадку вони перестануть вірити в себе і залишаться сидіти вдома.

Ну, а в Гонконгу в минулому році відбулося зворотне: люди побачили, що можуть перемогти систему. І осміліли. Вони почали вимагати по-справжньому демократичних виборів парламенту і глави міста.

Це вже нечувана зухвалість. Китай вирішив більше не страждати фігньою з тисячею порізів, а прийняти закон про державну безпеку в Гонконзі.

Теоретично, цей закон повинні були прийняти самі жителі Гонконгу, але вони не хочуть. Вони не хочуть, щоб їх карали за якісь речі, які вони навіть злочинами не вважають.

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Пекін вибрав час, поки Захід зайнятий епідемією коронавіруса, і сам вирішив прийняти такий закон — без Гонконгу і за Гонконг.

Зараз на вулиці міста знову виходять десятки тисяч людей, щоб протестувати проти пекінського втручання у міські справи. І в цей раз у них є надія на перемогу в протистоянні, так як весь світ вже звернув увагу на те, що відбувається.

Реакція США

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що в разі прийняття китайського закону Гонконг буде позбавлений американського статусу автономної території, на нього буде поширено дію звичайних китайських мит і візових обмежень.

Таким чином, Гонконг може вмить позбутися статусу одного з фінансових центрів світу, а також особливого положення торгового посередника між Китаєм і США. Економіка міста буде підірвана.

Але ще гірше інше — люди без проблем вкладали гроші в місто, де діє британська правова система. Якщо там буде працювати китайська, то це зовсім інша справа. І тут можуть виникнути проблеми для Китаю. Нинішній Гонконг з його біржею і банками — це ідеальний інструмент залучення інвестицій для зростаючої економіки Китаю.

Колишня метрополія — Великобританія — вже запросила до себе банки, біржі та фахівців з Гонконгу, якщо вони захочуть і далі працювати в умовах повної свободи. Багато з них, я думаю, будуть не проти переїхати в Лондон. А якщо вони всі поїдуть, Китаю буде набагато складніше шукати інвесторів.

Знищення автономії Гонконгу — це як перетворити курку, що несе золоті яйця, просто курку.

Одна країна — дві системи

Але є і ще один негативний для Китаю момент. Пекін не приховує бажання повернути під свою юрисдикцію і Тайвань — острів, на якому сховалося колишнє, капіталістичне уряд країни.

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Передбачалося, що демократичний Тайвань повернеться в Китай теж в рамках програми «одна країна — дві системи». Але зараз тайванці пильно дивляться на події в Гонконзі і їм все відбувається зовсім не подобається.

Якщо Пекін зараз спробує терміново проковтнути і перетравити Гонконг, то Тайвань, швидше за все, мирним шляхом ніколи не повернеться до складу великого Китаю.

І тут без Трампа

І останнє, найважливіше. Щодо мирного шляху. Неважко припустити, що далі в Гонконзі почнуться масові антикитайські протести. Китай напевно кине на їх придушення силу. Все це відбуватиметься на тлі виборчої кампанії в США, яка йде під прапором протидії Китаю.

У Дональда Трампа з’явиться колосальна спокуса стати на захист пригнобленого вільного міста. Його до цього штовхати як ліві, так і праві. У нього самого будуть свербіти руки, щоб поставити китайців на місце. Приводів для цього повно, можливостей теж — мільйон.

І якщо в якийсь момент він вирішить показати свою силу і віддасть наказ своїм військовим зробити щось дуже ризикована і дурне, то наслідки будуть просто жахливими, — причому для всього світу, включаючи нас з вами.

Будемо сподіватися на розсудливість усіх зацікавлених сторін, хоча, якщо чесно, я в їх розсудливість не дуже-то вірю.

Іван Яковина

 

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