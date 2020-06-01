Нова битва за Гонконг. Яке рішення прийняв Пекін

«Компартія» Піднебесної хоче позбавити місто його власної політико-правової системи.

Економічно розвинений автономний Гонконг — носій небезпечної бацили демократії для Китаю. Тому «Компартія» Піднебесної хоче позбавити місто його власної політико-правової системи. У 2019 році спроба прийняття закону про екстрадицію призвела до масових протестів. Зараз Пекін вирішив більше не церемонитися і прийняв закон про державну безпеку.

Гонконг став одним з найуспішніших міст на Землі завдяки лібералізму. До 1997 року, поки він був британською колонією, там діяла британська політична і правова система.

За умовами повернення міста комуністичному Китаю, британські права і свободи там повинні були діяти ще 50 років — до 2047 року. Таке співіснування назвали «Одна країна — дві системи». Однак авторитарний Китай чим далі, тим менше готовий миритися з наявністю всередині себе острівця британського права і ліберальних цінностей. Про це пише автор на сайті «НВ».

Пекін не без підстав сприймає Гонконг як носія небезпечної бацили демократії. З точки зору керівників «Компартії» Китаю, при найменшій необережності ця бацила може виплеснутися за межі Гонконгу і почати швидке поширення по континентального Китаю.

У цьому випадку проти неї доведеться застосовувати вже не терапевтичні, а хірургічні методи, включаючи кровопускання. А цього не хоче ніхто.

Тому керівництво Китаю вже давно веде курс на поступове удушення всіх демократичних інститутів Гонконгу і перетворення міста з бастіону свободи в просто ще один китайський місто.

Для знищення демократії Пекін застосовував стародавній китайський метод страти за допомогою тисячі порізів. Це коли людина повільно і непомітно спливає кров’ю від безлічі маленьких ранок, кожна з яких абсолютно пуста і не смертельна.

Китайська влада досить успішно відрізали у жителів Гонконгу свободу по шматочку, однак у минулому році стався збій.

Протест в Гонконзі

Місцеві жителі повстали проти угоди про екстрадицію з материковим Китаєм. За цією угодою, на материк можна було видавати людей, які скоїли тяжкі злочини.

Народ швидко зрозумів, що це є методом видачі Китаю супротивників «Компартії». Цілий рік у Гонконгу йшли вуличні зіткнення демонстрантів і поліції. Вони закінчилися перемогою громадянського суспільства. Угода про екстрадицію скасували.

Народ радів, але Пекін сприйняв це поразка дуже близько до серця. З точки зору «Компартії» сталося жахливе — люди Гонконгу зрозуміли, що можуть перемогти систему. Вони усвідомили, що їхня боротьба не безнадійна, що надія є.

А коли у людей є надія, вони дуже небезпечні для системи. Наприклад, в Росії держава витрачає величезні гроші на ботів, які пишуть опозиціонерам пости і коментарі в стилі «Не треба виходити на вулицю!», «Ніколи у вас нічого не вийде!», «Навіть не пробуйте чинити опір», «Я вам гарантую, що все це марно» і так далі.

Мета саме в тому, щоб надія на успіх навіть не з’являлася. З точки зору режиму, дуже важливо привчити людей до безпорадності. Вони самі повинні думати, що нічого не вийде. У цьому випадку вони перестануть вірити в себе і залишаться сидіти вдома.

Ну, а в Гонконгу в минулому році відбулося зворотне: люди побачили, що можуть перемогти систему. І осміліли. Вони почали вимагати по-справжньому демократичних виборів парламенту і глави міста.

Це вже нечувана зухвалість. Китай вирішив більше не страждати фігньою з тисячею порізів, а прийняти закон про державну безпеку в Гонконзі.

Теоретично, цей закон повинні були прийняти самі жителі Гонконгу, але вони не хочуть. Вони не хочуть, щоб їх карали за якісь речі, які вони навіть злочинами не вважають.

Пекін вибрав час, поки Захід зайнятий епідемією коронавіруса, і сам вирішив прийняти такий закон — без Гонконгу і за Гонконг.

Зараз на вулиці міста знову виходять десятки тисяч людей, щоб протестувати проти пекінського втручання у міські справи. І в цей раз у них є надія на перемогу в протистоянні, так як весь світ вже звернув увагу на те, що відбувається.

Реакція США

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що в разі прийняття китайського закону Гонконг буде позбавлений американського статусу автономної території, на нього буде поширено дію звичайних китайських мит і візових обмежень.

Таким чином, Гонконг може вмить позбутися статусу одного з фінансових центрів світу, а також особливого положення торгового посередника між Китаєм і США. Економіка міста буде підірвана.

Але ще гірше інше — люди без проблем вкладали гроші в місто, де діє британська правова система. Якщо там буде працювати китайська, то це зовсім інша справа. І тут можуть виникнути проблеми для Китаю. Нинішній Гонконг з його біржею і банками — це ідеальний інструмент залучення інвестицій для зростаючої економіки Китаю.

Колишня метрополія — Великобританія — вже запросила до себе банки, біржі та фахівців з Гонконгу, якщо вони захочуть і далі працювати в умовах повної свободи. Багато з них, я думаю, будуть не проти переїхати в Лондон. А якщо вони всі поїдуть, Китаю буде набагато складніше шукати інвесторів.

Знищення автономії Гонконгу — це як перетворити курку, що несе золоті яйця, просто курку.

Одна країна — дві системи

Але є і ще один негативний для Китаю момент. Пекін не приховує бажання повернути під свою юрисдикцію і Тайвань — острів, на якому сховалося колишнє, капіталістичне уряд країни.

Передбачалося, що демократичний Тайвань повернеться в Китай теж в рамках програми «одна країна — дві системи». Але зараз тайванці пильно дивляться на події в Гонконзі і їм все відбувається зовсім не подобається.

Якщо Пекін зараз спробує терміново проковтнути і перетравити Гонконг, то Тайвань, швидше за все, мирним шляхом ніколи не повернеться до складу великого Китаю.

І тут без Трампа

І останнє, найважливіше. Щодо мирного шляху. Неважко припустити, що далі в Гонконзі почнуться масові антикитайські протести. Китай напевно кине на їх придушення силу. Все це відбуватиметься на тлі виборчої кампанії в США, яка йде під прапором протидії Китаю.

У Дональда Трампа з’явиться колосальна спокуса стати на захист пригнобленого вільного міста. Його до цього штовхати як ліві, так і праві. У нього самого будуть свербіти руки, щоб поставити китайців на місце. Приводів для цього повно, можливостей теж — мільйон.

І якщо в якийсь момент він вирішить показати свою силу і віддасть наказ своїм військовим зробити щось дуже ризикована і дурне, то наслідки будуть просто жахливими, — причому для всього світу, включаючи нас з вами.

Будемо сподіватися на розсудливість усіх зацікавлених сторін, хоча, якщо чесно, я в їх розсудливість не дуже-то вірю.

Іван Яковина