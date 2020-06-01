Вбивство Шеремета: підозрюваним дозволили ознайомитися з матеріалами справи

Підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, Андрію Антоненко і Яні Дугарь надали доступ до матеріалів досудового розслідування та дали змогу з ними ознайомитися.

Як повідомили в Національній поліції, адвокати можуть ознайомитися з матеріалами в робочі дні в головному слідчому управлінні Нацполиции, так і спільно з підозрюваними у ізоляторі тимчасового утримання ГУ НП у Києві.

Старший слідчий з особливо важливих справ Нацполиции Василь Бырк зазначив, що йдеться про 38 томах матеріалів досудового розслідування.

Ще понад 200 томів справи стосуються «встановлення інших фігурантів, організаторів і замовників цього злочину». Всього досудове розслідування тривало 1402 дня.