Ефективна автофіксація: наступним кроком має бути перегляд штрафів

Трагедії із Зайцевою у Харкові могло б не бути. Якби Україна ефективно контролювала швидкість руху в автоматичному режимі. Сьогодні відбулася одна з найбільш важливих подій 2020 року запрацювала автофіксація перевищення швидкості. Порушення тепер фіксують камери і надсилають штрафи листами. Це надзвичайно важлива подія, адже мова не про штрафи, а про врятовані життя.

Через коронавірус ми очікували, що держава має вжити заходи щоб зберегти життя. У тому чисті вводити обмеження і заборони. Годиною жорсткі. На які більшість були згодні. Нарешті можна сказати, що держава зробила вагомий крок щоб зберегти життя на дорогах. Щороку в ДТП гине 3,5 тисячі людей. І це люди, яких можна і треба врятувати. Доречі за годину карантину в ДТП загинуло більше людей, ніж від померли від коронавірусу.

Швидкість є головним причиною смертності на дорогах. І ця причина особливо смертельна поєднання з масовим ігноруванням ременів безпеки. Автофіксація є найкращим способом контролю. Крім ефективної системи обробки, це також сильний психологічний фактор — невпевненість після завершення поїздкі, чи було зафіксоване перевищення швидкості і чи прийде потім штраф, змушує змінювати поведінку.

Коли у 2016 році ми ініціювали Кампанію за безпечні дороги, то запуск автофіксації ми вважали самою важливою зміною, яка дасть найбільший ефект. Ремені безпеки ми розцінювали більш простішою і швидшою зміною. Та станом на зараз штрафи за ремені досі лишаються малими). Тоді як автофіксація вже працює!

Для того щоб автофіксація мала більший ефект наступним кроком має бути перегляд штрафів. Штраф у 127 грн за перевищення швидкості на понад 20 км за годину. Та штраф 255 грн за перевищення більше ніж на 50 км за годину це дуууже мало. Гривня знецінилася — штрафи не індексували.

Та навіть такі штрафи будуть давати ефект. Його буде відчутно навіть візуально.

Будь-яка зміна в державі не можлива без лідерства у її запровадженні відповідальніх політиків і посадовців. Тому хочу подякувати тим, хто на мою думку зробив найбільше Vladyslav Kryklii Антон Геращенко Денис Монастирський Олексій Білошицький

Велика підтримка була також від багатьох общественных організацій та лідерів. Зокрема і від Кампанія «За безпечні дороги» Olesia Kholopik Diana Nalyvanna Viktor Zagreba Andrii Klymchuk

Тарас Шевченко