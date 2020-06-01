Помер відомий композитор Мирослав Скорик

На 82-му році життя помер відомий український композитор Мирослав Скорик, повідомили 1 червня близькі і знайомі митця.

«Відійшов у вічність видатний митець і щирий, надійний друг – Мирослав Михайлович Скорик», – заявив у фейсбуці головний режисер Національної опери України імені Шевченка Анатолій солов’яненко.

Мирослав Скорик, композитор і музикознавець родом зі Львова. Він – Герой України, народний артист України, лауреат премії імені Шевченка, володар кількох орденів “за заслуги”. Свого часу був художнім керівником Київської опери (2011-2016).

Мирослав Скорик був двоюрідним онуком видатної оперної співачки Соломії Крушельницької. Саме вона першою помітила його талант. 1947 року родину Скориків репресували і вислали до Сибіру. Після смерті Йосипа Сталіна батьківщина змогла повернутися до Львова. Закінчивши Львівську консерваторію, Мирослав Скорик викладав у Київській консерваторії. Потім працював у США, Австралії. У 1990-х повернувся в Україну.

Мирослав Скорик – автор багатьох камерно-інструментальних творів, кількох балетів та опери «Мойсей». Завдяки якій він познайомився з папою Римським Іваном Павлом ІІ, – Ватикан профінансував міжнародну прем’єр єру «Мойсея». А найвідомішою композицією Мирослава Скорика є «Мелодія». Музика маестро звучить у понад 40 фільмах, серед яких, зокрема, картина Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Мирослав Скорик є автором першого українського твісту «Не топчіть конвалій» та блюз-танго «Намалюй мені ніч». Він також є автором низки наукових праць про музику.