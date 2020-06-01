Доступні продукти, які відчутно знижують ризик інсульту

Регулярне вживання цих доступних продуктів може відчутно знизити ризик інсульту – іноді на цілих 27%.

Найбільш ефективним способом уникнути небезпечної для життя патології мозку-інсульту-є підтримка здорового артеріального тиску, недопущення його підвищення. Харчування для цього вкрай важливо, тому в раціоні повинні бути присутніми певні продукти. Що приємно: вони можуть бути цілком доступними, без запаморочливих цінників.

Риба. Згідно з даними дослідження, проведеного шведськими вченими (опубліковані журналом Stroke), з’їдаючи мінімум три порції жирної риби в тиждень, ми можемо знизити особистий ризик інсульту на 12%. Вміщені в ній жирні поліненасичені кислоти омега-3 зменшують запалення в артеріях, яке загрожує розвитком тромбозу. Корисна не тільки червона риба, а й бюджетні оселедець, скумбрія, сайра.

Вівсянка. Цільнозерновий овес, пластівці тривалої варіння надають стабілізуючу дію на рівень холестерину, надлишок якого закупорює артерії, провокуючи атеросклероз, сумним наслідком якого є інсульт.

Молоко. Фахівці університету Монаша (Австралія) встановили, що люди, які регулярно вживають молоко, рідше стають жертвами інсульту. Проведене в Японії дослідження також виявило, що 2 склянки молока, що випиваються щодня, знижують ризик інсульту в два рази. Магній, кальцій, калій, якими сповнений продукт, відчутно оздоровлюють серце і судини.

Банани. Ці фрукти – чемпіони за вмістом калію, мінералу, що сприяє зниженню артеріального тиску. Переважно вживати не зовсім дозрілі плоди, оскільки вони насичені специфічним типом крохмалю, який покращує чутливість клітин до інсуліну.

Гарбузове насіння. Журнал Stroke (“інсульт”) наводить такі дані: регулярне вживання багатих магнієм продуктів, скорочує ризик постраждати від інсульту на 22%. Дві столові ложки гарбузового насіння дають майже 18% добової норми цього мінералу.

Шпинат. Багатий не тільки магнієм, але також фолієвою кислотою. Дослідження, опубліковане журналом Американської Медичної Асоціації, свідчить: раціон, що містить багато фолієвої кислоти, служить профілактикою інсульту навіть у людей, які вже мають гіпертонію.

: ukrhealth.net

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