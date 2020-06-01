Міністерство енергетики ще не вирішив, чи варто підвищувати тарифи на газ користувачам без лічильників

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Олександр Трохимець, обіймає посаду радника виконуючого обов’язки голови Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, повідомив, що зараз на обговоренні відомства перебуває питання підвищення норми споживання газу для користувачів, які не користуються лічильниками.

Однак остаточного рішення поки немає.

Зі слів представника відомства, питання норм споживання насправді обговорюється в стінах міністерства. «Це питання стане предметом обговорення членами Експертної ради, детально вивчений, і тільки потім будуть даватися відповідні рекомендації міністерству і в. о. міністра Ользі Буславец», – написав він.

Відзначимо, раніше в змі з’явилася інформація, що в Міненерго вже готовий проект рішення уряду про підвищення норми споживання газу для користувачів без лічильників. Зокрема, пропонується норму для використання газової плити з 3,28 кубометра на людину до 5,2 кубометра з квітня по вересень і до 7,6 кубометрів з жовтня по березень.

А в разі використання газової плити, газової колонки пропонують підвищити норму з 10,49 кубометра на людину до 16,3 кубометра на одну особу з квітня по вересень і до 27 кубометрів на людину з жовтня по березень.