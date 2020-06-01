Венедиктову зобов’язали відкрити справу про держзраду Медведчука і Ко

Печерський районний суд Києва зобов’язав Офіс генерального прокурора відкрити кримінальне провадження за фактом державної зради у зв’язку з поїздкою 6 депутатів Верховної Ради від фракції «Опозиційна платформа — За життя» у березні цього року в Москву (Росія).

Про це йдеться в матеріалах суду.

Згідно матеріалів справи, Офіс генпрокурора подали заяву, в якій просить розслідувати кримінальну злочин за ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада) у зв’язку з поїздкою 10 березня в Москву 6 нардепів.

Про це у своєму Facebook повідомила народний депутат від партії «Голос» Соломія Бобровська.

Зазначається, що 6 народних обранців їздили на переговори з депутатами Державної Думи Російської Федерації щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

В імовірних переговорах брали участь Віктор Медведчук, Вадим Рабинович, Тарас Козак, Олександр Колтунович, Ренат Кузьмін і Тетяна Плачков. Вони провели зустріч з членами Держдуми.

При цьому наголошується, що Офіс генпрокурора не вніс дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У зв’язку з цим, був поданий позов до суду, який зобов’язав Офіс генпрокурора порушити кримінальну виробництво за даним фактом.