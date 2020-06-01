Стало відомо, хто з нардепів не встиг вчасно подати декларацію

Тільки один депутат Верховної ради не встиг подати електронну декларацію про доходи до завершення терміну. Це нардеп від «Слуги народу» Анатолій Драбівський.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Національному агентстві по запобіганню корупції (НАПК).

Зазначимо, термін подання щорічних декларацій про доходи закінчився 31 травня.

«Драбівський не подав декларацію. Ось і перший претендент на обґрунтований висновок (про навмисне не надання декларації — ред.)», — сказали в НАПК.

Драбовскому 62 роки, він є членом комітету з питань бюджету. До обрання в парламент був ректором Вінницького кооперативного інституту. Виграв вибори на одномандатному окрузі №12 у Вінницькій області в липні 2019 року.

Нагадаємо, майже перед дедлайном декларацію подав президент Володимир Зеленський, в ній він вказав нерухомість в Україні та за кордоном, колекцію годинників, а також мільйонні доходи.

Крім того, вперше у відкритому доступі з’явилася декларація голови Служби безпеки України, втім, у ній Іван Баканов не вказав іспанську фірму, якою володіє з 2015 року.