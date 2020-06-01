На Рівненщині податківці викрили у вимаганні хабара у торговців алкоголем

У Рівненській області співробітники податкової служби систематично вимагали та отримували хабарі від власників магазинів, які торгують алкоголем.

Один з фігурантів затримано на «гарячому», повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

На Рівненщині податківці виставили корупційну «абонплату» для торговців алкоголем

За попередніми даними, протиправну схему створили співробітники Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів.

«Податківці вимагали від місцевих приватних підприємців, що займаються продажем алкоголю, плату за нестворення штучних перешкод у веденні бізнесу. Вартість такого «абонементи» щомісяця становила $150 з кожної торгової точки. Гроші збирали раз в 4 місяці. За цей період кожен з 16 районів області сплачував в середньому понад півмільйона гривень», – уточнили в спецслужбі.

В місті Дубровиця правоохоронці затримали головного державного ревізора-інспектора податкової інспекції під час отримання 600 доларів хабара у гривневому еквіваленті.

В його автомобілі виявили ще майже 2 тисячі доларів в різних валютах.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 (прийняття пропозицію, обіцянку або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням) КК.

Затриманому повідомлено про підозру. Вирішується питання про притягнення до відповідальності інших посадовців управління, які були задіяні в корупційній схемі.

Як повідомлялося раніше, в Полтавській області на отриманні хабара в розмірі 85 тисяч доларів попався полковник податкової поліції.