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Водій вантажівки, який хотів в’їхати в натовп в США – американський громадянин

02.06.2020

Затриманий у США водій вантажівки, трохи не врізався в протестувальників близько Міннеаполіса, 35-річний Богдан Вечірко є американським громадянином. Про це заявили в посольстві України в цій країні, передає Укрінформ.

Дипломати отримали відомості про громадянство чоловіка від офіційних органів охорони правопорядку штату.

В даний час невідомо, чи має Вечірко ставлення до України, інформація про його українське походження перевіряється.

Зокрема, перевіряється, чи був він на консульському обліку у закордонних дипломатичних установах України в США.

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