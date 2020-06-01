Водій вантажівки, який хотів в’їхати в натовп в США – американський громадянин

Затриманий у США водій вантажівки, трохи не врізався в протестувальників близько Міннеаполіса, 35-річний Богдан Вечірко є американським громадянином. Про це заявили в посольстві України в цій країні, передає Укрінформ.

Дипломати отримали відомості про громадянство чоловіка від офіційних органів охорони правопорядку штату.

В даний час невідомо, чи має Вечірко ставлення до України, інформація про його українське походження перевіряється.

Зокрема, перевіряється, чи був він на консульському обліку у закордонних дипломатичних установах України в США.