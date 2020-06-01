Ресурс ОРДЛО розповів, хто потрапляє в список «агентів СБУ» в «ЛДНР»

Підконтрольний ОРЛО Телеграм-канал «Луганський інсайд» повідомляє, що для того щоб потрапити у список «агентів СБУ» і «акаунтів українських спецслужб» на території ОРДЛО досить опинитися в немилості у «конкретного чиновника».

За даними ресурсу, на території республік будь-який обліковий запис, групи або Телеграм-канал легко можуть внести до списку «ворогів народу» на замовлення конкретних осіб. «Луганський інсайд» пише:

«Групи та аккаунти знаходяться під управлінням українських спецслужб існують, але їх, по-перше, небагато, а по-друге, реальним виявленням таких акаунтів в обох республіках практично не займаються. У Мінзв’язку вважають, що простіше внести туди всі групи, найбільше критикують влади і представляють для них загрозу».

Також, ресурс уточнив, що пару днів тому підконтрольний ОРДО Telegram-канал «Донбас порожняк не жене» опублікував черговий список укроботов і акаунтів українських спецслужб» і є ресурси, нібито, не мають ніякого відношення до України:

«Серед зазначених груп є мої групи-партнери (зокрема група „РОСІЯ СПАСИ ДОНБАС“, яка значиться в списку) які, як ви розумієте, мають таке ж відношення до СБУ, як я до марсіан. Також у списку „ворожих акаунтів виявилися люди, з якими я перебуваю в листуванні, і, як ви розумієте, вони теж до СБУ ніяким боком. Як сказав мені один з людей з цього списку, нещодавно він навів на себе гнів команди Владислава Брига, опублікувавши посилання з критикою їх досить убогого ТГ-каналу „Охоронець“, в результаті чого пречудовим чином опинився в лавах „укроботов“».

Також, в «чорний список» потрапили Телеграм-канал «Донецький абориген». «Луганський інсайд» пише:

«Принцип такий — „додамо до списку кілька проукраїнських ботів, а розбавимо його тими, хто нам неугодний“. Що ж, у відповідь на ці публікації я можу вам „підсвітити“ кількох ботів Мінзв’язку в соціальній мережі Вконтакте — раз. Можу сказати, що вони у мене котируються також як і Сбушні акаунти».