Жителі Донецька повідомили про новий спосіб «віджиму» житла у донеччан місцевої «владою»

Жителі непідконтрольного Україні Донецька в соціальній мережі повідомляють, що «влада республіки» нібито придумали новий спосіб відбирати житло у жителів міста. Про це донеччани повідомляють в соціальних мережах.

Так, один з користувачів пише:

«Днрэрия винайшла новий вид відбирати квартири у донеччан. Якщо у приватизованій (!) квартирі ніхто не зареєстрований і не живе там, або господар, на кого вона приватизована, помер, а квартиру не переписали на інших родичів, то ЖЕК буде стукати в податкову, щоб вони визнали це житло безхазяйним».

У коментарях до посту інші користувачі відзначають, що раніше такого не було:

«Я не розумію, чому при биндерах такого не було і ніхто навіть не думав про таке)?»

«Чорні ріелтори були, але не „державному рівні“. як зараз»

«Вони ще не придумали обнулити прописку і змусити всіх знову зарегаться, незрозуміло».