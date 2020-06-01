«Депутат ДНР» пояснив, хто з жителів ОРДО зможе виїхати в Росію зараз, а кому доведеться почекати»

Так званий депутат «Народної Ради ДНР» Владислав Бриг у своєму Телеграм-каналі пояснив, чому жителі ОРДО поки не можуть виїхати в Росію, незважаючи на ослаблення обмежувальних заходів.

За його словами, 90% заражених коронавірусом в ОРДО — це люди, що в’їхали з території Росії і їх коло спілкування. Бриг додав, що так як медицина «республіки» знаходиться на рівні, який значно нижче російського і допустити епідемію, подібну до московської в ОРДО ніяк не можна. Він пише:

«Тому, власне, були введені обмеження на виїзд у Росію і карантинні заходи. Також, як безпосередній учасник штабу з коронавирусу, хочу зазначити, що всім, у кого є трудовий договір, виклик на лікування, інші важливі життєві обставини — по цим людям завжди дається дозвіл на виїзд. Іншим доведеться трохи почекати до закінчення карантину з вищевказаних причин. Припускаю що чекати залишилося недовго».