В Житомирській обласній лікарні виявили спалах коронавіруса, заражені 19 медиків і 7 пацієнтів

На Житомирщині в обласній клінічній лікарні ім. Гербачевського, де минулого тижня виявили спалах коронавирусной інфекції захворіло 19 медиків і сім пацієнтів. Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації (ОДА) Микола Суслик на брифінгу, передає «Укрінформ».

За його словами, на даний момент ПЛР-тестування підтвердило діагноз COVID-19 у сімох пацієнтів, які знаходилися на лікуванні у хірургічному відділенні обласної лікарні, і в 19 медпрацівників.

У зв’язку зі спалахом коронавіруса, на карантин закрили хірургічне, кардіохірургічне відділення та відділення інтенсивної терапії №3.

В Житомирській області зафіксовано 167 випадків зараження коронавірусом серед медиків. Двоє інфікованих перебувають у стані середньої тяжкості на стаціонарному лікуванні у відділеннях інтенсивної терапії.

Всього в регіоні зареєстровано 742 випадку COVID-19, в тому числі 14 летальних випадків. 422 людини подолали хворобу.