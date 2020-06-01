Перестрілка у Броварах: суд обрав запобіжний захід шістьом фігурантам

Станом на 22:00 Броварський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави уже для шістьох затриманих у справі щодо перестрілки, яка сталася 29 травня в місті Бровари.

Відповідна інформація оприлюднена міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим у Twitter.

“На 22:00 сьогодні 6 особам – ухвалено утримання під вартою без застави. Всього затримано 28 учасників ганебної перестрілки у Броварах. Суд триває. 21 підозрюваному НПУ проситиме запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Покарання за злочин – єдиний шлях до справедливості!”, – написав Аваков.

Станом на 30 травня, встановлено 28 осіб, причетних до правопорушення. 21 із них – оголошено про підозру.

: prm.ua

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