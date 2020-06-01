Как Бекболат Тлеухан дорогу в мажилис позабыл

Хорошо, когда депутаты депутатствуют: принимают какие-то законы, решают какие-то проблемы в рамках данных им достаточно широких полномочий, работают в округах. И если вы думаете, что ваши депутаты – плохие, потому что вместо этого они решают только свои проблемы, законы принимают без осознания смысла и зачастую антинародного характера, а в округах вместо них сидит паук и пыльный фикус – вы не правы. Вы еще не видели плохого депутата. Представляем именно такого: депутата мажилиса (нижняя палата парламента Казахстана) Бекболата Тлеухана. Избран по личному указанию высокого начальства, т.е. никем не избран. Принимал какое-то участие в жизни парламента в 2017 году, потом устал, но числится. И наконец, просто не имеет округа.

Зато, как показывает практика у таких депутатов все нормально с имуществом и “личными принципами”, которыми они охотно делятся. Сначала об имуществе. Бекболат Тлеухан не имеет фирм, компаний, доли в корпорациях. По крайней мере таких, о которых он хотел бы рассказать об этом в свое декларации. Зато он строит, а может уже и построил огромных размеров дом в новой столице страны Нур-Султане. За какие деньги он это построил? Оппозиционный видеоблогер “Басе” иронизирует, что он построил дом на зарплату депутата. Пожалуй мы все теряем время: надо становится депутатами в Казахстане.

Может быть Бекболат Тлеухан, он же Тлеуханов, заработал на музыке? Да, действительно он выпускает музыку и подчас выразительную. Но прямо скажем, на гонорары такого тоже не построить. Ему далеко до популярности других исполнителей, зато по финансовым показателям он явно опережает. Итак, мы снова теряем время: надо становится исполнителем казахских песен.

Бекболат Тлеухан многоженец, что в пределах ислама вполне нормально, хоть в конституции Республики Казахстан такой нормы нет. Тут пожалуй не будем спешить с подражанием, хотя то, что у него много детей – хорошо.

Но Бекболат Тлеухан – щедрая душа. И хотя нам ничего неизвестно ни о его благотворительности, ни об официальных доходах, из которых она могла бы быть выплачена, он оставил для нас что-то большее. Настоящую сокровищницу мысли, которая называется “Правила жизни”. По своей нелогичности, отрывистости и полному противоречию с тем, как на самом деле живет Бекболат Тлеухан данный документ можно рассматривать как памятник истории. Своего рода Цицерон, только не Цицерон. Скорее всего корреспондент поймал Бекболата Тлеухана в парламентском отхожем месте, что отразилось на содержании документа.

Некоторые места заслуживают внимания.

Есть народы, которые хотят восстать, но не имеют правителя, есть народы, у которых в правительстве нет оппозиции, есть народы, не имеющие своей страны, находящиеся под управлением других государств. А мы – независимое государство.

Казахская ССР не восставала, а к разделу пирогов в Беловежскую пущу Нурсултан Назарбаев, тогдашний секретарь республиканского КПСС, допущен не был. Личности, делившие СССР за бутылочкой-восемью зубровки не посчитали нужным приглашать казаха. После произошедшего Казахстан пребывал в недоумении и последним объявил о своей независимости. Вины Нурсултана Назарбаева в том нет: вся экономика Казахстана была (и в какой-то степени остается) завязана на Союзе и без него не имеет никакого смысла. Если же под “восстанием” Бекболат Тлеухан разумеет те жалкие волнения после смены руководства коммунистической епартии в республике, в которых он якобы участвовал, то сильно преувеличивает их роль.

“Существуют три вида подхалимства. Первые подхалимничают богатым, чтобы получить деньги. Подхалимничают начальнику, чтобы обеспечил работой. Но самое страшное – угодничать целой массе, не имея своего мнения.” — пишет Бекболат

Тут рекомендуем отложить шутки в сторону: говорит специалист. Так как именно подхалимством и сочинением прославлений Елбасы он сохраняет за собой место депутата. И про деньки Тлеухан верно написал. Конечно напрямую их Назарбаев ему не возит. Но он дает Бекболату Тлеухану влияние, а уж в деньги он переводить его умеет.

Бекболат неоднократно перегибал палку с похвалами лидеру, по большому счету ставя того в неловкое положение. Но работой был обеспечен – сидит в парламенте, при этом последние следы его деятельности там датируются 2017 годом.

Ну и наконец, про лесть перед массой. Бекболат Тлеухан просто предоставляет иной вид лести, чем либеральные блогеры. Вместо великого похода на Запад предлагается преклонение перед “народным и исконным”, традиция объявляется чем-то уместным и хорошим самим по себе.

Побольше мудрости и народной морали от Бекболата Тлеухана:

Раньше при виде курящей девушки Шона Смаханулы кричал «Эй, сука, а ну выкинь то что у тебя во рту». Сейчас не найдется человека, который бы так сделал.

Ничего себе, какой культурный пласт потеряли! Каких славных традиций лишились! Какие скрепы треснули!

Даже искусство, по мнению Бекболата Тлеухана служит только для того, чтобы “показывать историю казахов”. Это явно не тот фундамент, на котором можно построить государство, но вот домик на тысячу-другую квадратных метров Бекболат Тлеухан себе построил – и сомневаемся, что один.