Трюдо виступив проти повернення Росії в G7 з-за України

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна виступає проти повернення Російської Федерації в «Велику сімку» за ініціативою президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Reuters, канадський лідер нагадав, що Москва продовжує ігнорувати міжнародне право і окупувала чужу територію.

«Росія була виключена з «Великої сімки» після того, як вона вторглася до Криму кілька років тому. І з-за її триваючого неповаги міжнародних правил і норм, виставленого напоказ, вона залишається за межами G7 і буде залишатися за її межами», –сказав Трюдо.

Відповідаючи на питання про те, чи прийме він участь у саміті «Великої сімки», якщо приїде президент Росії Володимир Путін, прем’єр-міністр Канади не відповів, зазначивши, що багато дискусій перед зустріччю ще тривають.

Крім того, Трюдо додав, що група G20, куди також входить Росія, – це об’єднання, де присутні країни, з якими у нас не завжди хороші відносини».

«Велика сімка» завжди була місцем для відвертих бесід з союзниками і друзями, які так багато діляться. Це, безумовно, те, що я сподіваюся продовжувати бачити», – підсумував політик.