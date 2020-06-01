Дефіцит держбюджету досяг 48 млрд грн

Видатки державного бюджету у січні-травні 2020 року перевищили його доходи на 47,8 млрд грн.

Про це в понеділок, 1 червня, повідомило Міністерство фінансів.

За його даними, при цьому дефіцит загального фонду держбюджету склав 52,2 млрд грн. – що відповідає плановому показнику. Травневі надходження в загальний фонд держбюджету були на рівні 63,9 млрд грн, план виконано на 100%.

При цьому виплати відшкодування ПДВ склали 12 млрд грн. В цілому за п’ять місяців видатки по загальному фонду держбюджету були 392,8 млрд грн, або 83,4% від плану. План по податку на доходи фізосіб і військового збору у травні перевиконано на 100 млн грн, по ренті за надрокористування – на 300 млн грн, перевиконання склало 14,7%. Надходження від акцизів склали 121,4% від плану, перевищення в сумі 1,1 млрд грн отримано в основному за рахунок тютюнового акцизу.

План по збору ПДВ виконано на 99,8%, недоотримано 100 млн грн. План зі збору податку на прибуток виконано на 97,2%, недоотримано 500 млн грн.