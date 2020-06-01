Аваков прозвітує 5 червня в Раді про події в Кагарлику, – нардепка Верещук

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 5 червня відзвітує у Верховній Раді про останні події, зокрема про справу катування та зґвалтування поліцейськими у Кагарлику.

Про це в коментарі “РБК-Україна” розказала народний депутат від фракції “Слуги народу” Ірина Верещук.

За її словами, Аваков відзвітує під час засідання Верховної Ради у п’ятому ятницю, 5 червня. “На засіданні правоохоронного комітету не було Арсена Авакова. Комітет заслухав Геращенка.

Аваков буде доповідати з трибуни у ятницю на годині запитань до уряду”, – сказала нардеп.