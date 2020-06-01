Кандидат на віце-прем’єр прем’єра від “Слуги народу” балотувалася в Раду від партії Гройсмана

Ольга Стефанішина, яку у “Слузі народу” висуватимуть на посаду віце-прем’єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, балотувалася до Верховної Ради на останніх виборах від партії “Українська стратегія Гройсмана”.

Як передає ІНФОРМАТОР, дані про балотування Стефанішиної від партії Гройсмана відображені на сайті Центральної виборчої комісії. У списку “Української стратегії” чинній претендент на посаду міністра посідала 25 місце.

З 2017 року Ольга Стефанішина працювала Директором урядового офісу з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. У декларації після звільнення з посади генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроаталантичної інтеграції за 2019 рік, поданій 7 січня цього року, кандидат на пост віце-прем’єр-міністра вказала право власності на 3 квартири в Одесі, авто Toyota RAV4 2009 року випуску та річну заробітну плату у розмірі 800 тисяч гривень.