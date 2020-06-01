Найстаріший митрополит РПЦ помер від COVID-19

Митрополит Чебоксарський і Чуваський Варнава помер 1 червня від двосторонньої пневмонії. Про це розказала пресслужба Чуваської митрополії.

Йому було 89 років, передає “Релігійна правда”. Пізніше робоча група при патріархові Кіріла розказала, що митрополит помер від ускладнень коронавірусної інфекції COVID-19.

Варнава (Володимир Кедров) очолював свою єпархії від 1976 року, митрополитом був останні 17 років. Він був найстаршим за віком правлячим архієреєм і митрополитом Російської Православної Церкви. Джерело РБК-україна в ГУ МВС по Москві заявив, що Володимир Кедрів (дані збігаються з мирським ім’я ям митрополита Чебоксарського і Чуваського і датою його народження) помер 1 червня в машині швидкої допомоги, що рухалася МКАДом.

Митрополита привезли на лікування до Москви літаком, але не встигли довезти до лікарні імені Пирогова. Митрополит Варнава ставши іншим ієрархом РПЦ, який помер внаслідок коронавірусної інфекції.

26 квітня помер єпископ Желєзногорський і Льговський (Курська область) Веніамін. 4 травня у Москві помер колишній Астраханський митрополит Іона.

Жертвами коронавірусу стали і кілька священників, у тому числі настоятель Єлоховського кафедрального собору в Москві Олександр Агейкін.