У МОЗ назвали причини масового зараження медиків

В Україні 20% заражених коронавірусом – медики. Причини цього у неготовності інфекційної служби та традиційному ігноруванні внутрішньолікарняних хвороб.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода. Він вказав, що 20% інфікованих медиків – це великий показник, але йому є пояснення. Зокрема питанням інфекційного контролю, профілактики внутрішньо-лікарняного поширення інфекційних хвороб в нашій країні досить мало приділялося уваги. Реєстрація випадків внутрішньо-лікарняних хвороб у нас була нижче європейського рівня, на них не звертали увагу.

І різні чинники на це впливали, у тому числі і купівля лікарських засобів безпосередньо пацієнтом, антибіотиків, антибіотиків останніх поколінь і тому подібне. Тому, коли ми говоримо про те, чому так багато, тому що в побудованій в самій системі охорони здоров’я, коли ми говоримо, що не було розроблено маршрутів пацієнтів, не було зонування, чітко зони, де небезпечна, де безпечно чиста зона, питання виходів з боксів і заходу в ординаторські, як воно це все повинне відбуватися, де повинна проводитися дезінфекція – все це було тільки в навчальних процесах, а на практиці інфекційна служба була не готова.

Тим часом, МОЗ озвучив регіони, де зростає захворюваність на COVID-19.

Cтаном на 30 травня в Україні зареєстровано 23 204 випадки коронавірусної хвороби, із них 696 летальних, а 9 311 осіб одужали. В Україні почали проводити ІФА-тести на антитіла до коронавірусу, загалом здійснено майже 8 тисяч таких тестувань. За розрахунками МОЗ в Україні може бути нульова статистика захворювання на коронавірусну інфекцію вже 22 червня

На 30 травня у світі зафіксовано більше 6 мільйонів заражень COVID-19. Із них 2,6 млн осіб одужали, а понад 366 тисяч померли.

: ua.news

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