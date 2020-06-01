У справі про зґвалтування в Кагарлику можуть з’явитися нові підозрювані

До відповідальності можуть притягнути керівника відділення поліції і свідків-поліцейських

Правоохоронці перевіряють всіх посадових осіб Кагарлицького відділення, які могли бути причетні до згвалтування і допитам. Мова йде як про керівника відділення, так і про ймовірних свідків злочину серед поліцейських.

Про це після закритого засідання розповів журналістам голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

За його словами, зараз всіх посадових осіб відділення, включаючи керівника, перевіряють на відповідність їх дій службових обов’язків.

«Мова йде про те, чи знав керівник, що в його відділенні відбуваються допити. Незважаючи на очевидний відповідь, слідство встановлює і найближчим часом надасть таку відповідь», — зазначив Монастирський.

До відповідальності також можуть залучити поліцейських, які були свідками резонансного злочину.

«Щодо того, чи були постріли у відділенні і були свідки з правоохоронних органів, які бачили це злочин, але не припинили його. Це також є такою кваліфікацією, це покривання тяжкого та особливо тяжкого злочину, а саме про такому злочині йде мова», — додав нардеп.