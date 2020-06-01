«Білоруси бояться війни»: опонент Лукашенка висловився про «українському сценарії»

Громадяни Білорусі побоюються загрози військового вторгнення Росії з-за поведінки президента Олександра Лукашенка.

Про це в інтерв’ю МК розповів кандидат в президенти країни Андрій Дмитрієв, прокоментувавши заяву Лукашенка про те, що він знає, «звідки дме вітер», натякаючи на РФ.

За словами Дмитрієва, президент Білорусі йде на вибори, образивши максимальна кількість сторін, а також «примудрився посваритися з Росією, причому конфлікт з Москвою триває».

«Люди не бояться того, що з ними може зробити Лукашенко, змагаючись за президентське крісло, а того, як їх життя складеться під час наступного терміну його правління», – зазначив кандидат.

«По-перше, білоруси побоюються повторення українського сценарію. Зокрема, ніхто не хоче війни на сході Білорусі. Нас лякають «31-й дорожньою картою» об’єднання з Росією і так далі. По-друге, західні уряди більше зайняті своїми проблемами, пов’язаними з економічною кризою і коронавірусом», – заявив Дмитрієв.