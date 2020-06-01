В Україні планують ліквідувати кілька в’язниць, а їх продати землю

Заступник міністра юстиції Олена Висоцька заявила, що у відомстві працюють над розширенням проекту державно-приватного партнерства і планують, крім слідчих ізоляторів, залучити інвесторів до користування закритими в’язницями. Про це вона повідомила в коментарі Укрінформу.

Вона зазначила, що інвесторам можуть бути корисні і цікаві не тільки самі в’язниці, але і земельні ділянки.

Зазначається, що для реалізації планів у Мін’юсті також збираються ініціювати зміни в законодавстві, щоб удосконалити модель співпраці в рамках державно-приватного партнерства.

За словами Висоцької, модель повинна стати прозорою, простою, швидкою, мати гарантії як для держави, так і для інвестора.

«Вони (зміни — ред.) невеликі, необ’ємні, але необхідні для того, щоб потім ми могли не точково проектами займатися, коли за 2-3 роки один проект «тягнеться», а запустити по Україні стільки, скільки інвесторам буде цікаво з нами працювати. Тому, зараз, у найближчі 3-4 місяці, ми повинні попрацювати над оптимізацією в’язниць», – сказала заступник міністра.

На даний момент у відомстві готують пакет документів на кожне певне до закриття закладу. В цьому році, повідомила Висоцька, планують закрити 9 в’язниць, а персонал, близько 2 тисяч осіб, звільнити. У минимтерстве планують скерувати кошти, які йшли на зарплату співробітникам оптимізованих в’язниць, на персонал в інших установах.