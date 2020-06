Затримана дочка мера Нью-Йорка: США загострилися масові протести

У США не затихли протести з-за вбивства афроамериканця Джорджа Флойда поліцейськими. Вони охопили понад 200 міст, але вже зараз що влада, що протестувальники розповідають про тих, хто прикриваючись акціями, намагається створювати масові заворушення.

Протести вже і в Канаді

Протести охопили понад 200 міст, і більш ніж в 40 з них введено комендантську годину. Деякі мери, наприклад, глава Нью-Йорка Білл де Блазіо, сумніваються в його потреби, так як люди все одно не будуть його дотримуватися.

Тим часом, протести дійшли і до Канади. Як повідомляє Укрінформ, в Монреалі на акцію вийшли кілька тисяч людей. Протестувальники спочатку зібралися біля штаб-квартири монреальської поліції і виступили з кількома промовами, після чого вирушили маршем центральними вулицями міста.

По дорозі вони намагалися будувати барикади і тримали плакати зі словами підтримки на адресу вбитого в США Джорджа Флойда і темношкірих канадців, загиблих від рук поліцейських.

«Втім згодом поліція оголосила марш незаконним і застосувала сльозогінний газ. Силовикам вдалося швидко розігнати учасників мітингу, однак окремі групи все ж розбили вікна на розікрали товари в декількох магазинах», – повідомляє видання.

З’явилася третя сторона – мародери

Як повідомляє СNN, спочатку більшість протестів в США були мирними. Люди виходили на знак солідарності до Флойду та іншим чорношкірих людей з плакатами «Black Lives Matter» («Чорні життя теж важливі») і «Я не можу дихати». Однак деякі люди воліли не мітингувати, а займатися мародерством і руйнуванням навколишнього середовища.

За інформацією спецслужб, в країні зараз працюють право – і ліворадикальні угруповання, які впроваджуються в ряди мітингувальників і після провокують сутички з поліцією і масові заворушення.

«Ми мирно протестували і тут двоє хлопців із закритими обличчями вийшли вперед, почали штовхати барикади і кидати речі в поліцейських. Потім вони втекли, а поліція накрила протестувальників сльозогінним газом», – розповіла мітингувальниця Дениция.

Генеральний прокурор штату Міннесота Кіт Еддісон підтвердив цю інформацію. За його словами, протестувальники – це мирні люди, чиї наміри були зіпсовані групами агітаторів, які не підтримують протест в ім’я Джорджа Флойда».

Аналогічна ситуація і з мародерами, кажуть чиновники в декількох містах, де спостерігалися масові розграбування. Наприклад в Майамі начальник поліції Хорхе Колін розповів, що з 57 затриманих лише 13 осіб – місцеві.

У США сьомий день не вщухають масові протести

Associated Press

Getty Images

АР

AP

AFP

У Майамі начальник поліції Хорхе Коліна сказав, що «з 57 заарештованих осіб 13 з 57 живуть у місті Майамі». Про «підвезення» мародерів заявила і мер Чикаго Лорі Лайтфут.

«Їх явно координували, вони порушували наше радіомовлення. Перед магазинами чарівним чином з’являлися вантажівки U-Haul, з яких висаджувалися люди, які били вікна і забирали товари – да, це точно було сплановано», – заявила вона.

В деяких містах люди координують свої дії, щоб допомогти власникам бізнесу розібратися з наслідками мародерів, передає Reuters.

У Нью-Йорку затримали дочка мера – він їй пишатися

30 травня на Манхеттені поліція затримала близько сотні протестувальників. Вони відмовлялася покидати вулицю – серед них була і дочка мера Нью-Йорка 25-річна Кьяра де Блазіо, яку теж затримали, передає CBC News. Усім їм висунули звинувачення в порушенні громадського порядку, після чого відпустили.

Сам Білл де Блазіо заявив, що дізнався про затримання дочки зі ЗМІ. Він також зазначив, що пишається нею і захоплюється її спробою змінити світ.

У США сьомий день не вщухають масові протести

Associated Press

As night falls and police try to break up remaining protestors, A group of people have smashed the windows of steve’s Music store and grabbed a bunch of guitars #manifencours pic.twitter.com/AJ0wiOmAdk

— Simon Nakonechny (@simon_nak) June 1, 2020

«Я захоплююся тим, що вона намагалася змінити те, що вважала несправедливим, і робила це мирним шляхом. Вона вважає, що світу потрібно багато змін. Я пишаюся нею, тим, що їй це важливо, що вона готова піти туди з людьми і щось для цього зробити», – заявив він.

Політичні сутички на тлі протестів

Reuters розповідає про виникла критики на адресу президента США Дональда Трампа. Його критики заявляють, що Трамп не прагнути заспокоїти народ, а лише продовжує розпалювати расову неприязнь.

«Він не допомагає. Він тільки сприяє подальшим руйнуванням», — заявила мер Атланти Кейша Ленс Боттомс.

У свою чергу Трамп в ефірі CBS звинуватив губернаторів в слабкості, мовляв, потрібно було серйозніше контролювати протестувальників, щоб не починалися масові заворушення.

«Ви повинні тримати ситуацію під контролем, якщо ви не контролюєте її, то ви просто витрачаєте час. Вони переступлять через вас. Ви будете виглядати, як купка ідіотів. Ви повинні підпорядкувати їх собі. Більшість з вас слабкі», — попередив Трамп.

Білий будинок поринув у пітьму

До речі, в ніч на 1 липня протестувальники дісталися до Білого дому. Спочатку там теж все йшло мирно, проте після почалися заворушення — демонстранти у Вашингтоні почали підпалювати будівлі, повідомляє Forbes. Наприклад, на одному з відео видно, як протестуючі підпалили двохсотлітній Собор Святого Іоанна Хрестителя. Він знаходиться прямо в центрі Вашингтона, напроти Білого дому — офіційної резиденції президента США.