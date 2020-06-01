“Ці записи не є пріоритетом”: Зеленський про переговори Порошенко і Байдена

Президент Володимир Зеленський виступив проти того, щоб Україну втягували в президентські вибори в США з-за публікацій аудіозаписів розмов Петра Порошенка з екс-віце-президентом США Джо Байденом.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю виданню The Telegraph.

“Навіщо потрібно знову втягувати Україну в це? Зараз ми користуємося двосторонньої підтримкою в США, як в Конгресі, так і в Сенаті. У нас є підтримка президента. Ці записи не є пріоритетом”, – підкреслив він.

Також український президент відзначив важливість стратегічного партнерства з США і запевнив, що “Україна не хоче впливати на внутрішньополітичну або зовнішньополітичну ситуацію в будь-якій країні, або на виборчий процес у будь-якій країні”. Крім того, він заперечує можливість своєї причетності до витоку записів.

За словами Зеленського, його більше цікавить не сам розмову Порошенко і Байдена, а хто і як міг підслуховувати президента в його адміністрації. “Дивіться, я нічого не знаю про деталі цієї домовленості. Була вона досягнута, не досягнута, чи була вона взагалі. Єдине, що мене цікавить, це те, як можна було підслуховувати, робити записи в Офісі президента України”, – зазначив він.