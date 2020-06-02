50-річний киянин систематично розбещував школярок: шокуючі подробиці

Прокуратура повідомила 50-річному жителю Києва про підозру у розбещенні двох 13-річних дівчат, а також у виготовленні відео – і фотоматеріалів порнографічного характеру.

Як повідомляє прокуратура Києва на своїй сторінці в Facebook, слідство встановило, що підозрюваний познайомився зі школярками в магазині, де попросив номер телефону в одного з них.

Потім чоловік запросив школярок додому, де схиляв до вживання спиртного і показував відео зі сценами зоофілії, а також схиляв до вступу в статевий зв’язок.

Підозрюваний кілька місяців розбещував одну з дівчат і схиляв її надавати сексуальні послуги іншим особам. Він зареєстрував школярку на сайті знайомств і від її імені листувався з чоловіками, пропонуючи інтим за грошову винагороду.

Підозрюваний заарештований терміном на два місяці.