Віце-прем’єр з євроінтеграції Пристайко поїде послом в Лондон, — «слуга народу» Кравчук

Віце-прем’єр-міністр з євроінтеграції Вадим Пристайко буде відряджений для роботи послом України у Великобританії.

Про це написала у Фейсбуці заступник голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук за результатами сьогоднішнього засідання фракції

«Це, з одного боку, втрата для Кабміну, але ми змушені піти на це, з огляду на трансформації, які відбуваються в Євросоюзі. Україні в Британії потрібен потужний посол, який зможе налагодити ефективну комунікацію з урядом для забезпечення підтримки нашої країни в проведенні реформ і захисту суверенітету», — зазначила Кравчук.