У Кремлі розповіли, чому не покликали Зеленського на парад Перемоги

У відносинах РФ з Україною і Грузією на вищому рівні не проглядається позитивна динаміка. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає телеканал «Росія 24».

У прес-секретаря Володимира Путіна запитали, чому на парад Перемоги в Москві не був запрошений президент України Володимир Зеленський. Пєсков відповів, що 9 травня російський лідер привітав український і грузинський народи.

«Що стосується керівництва цих країн, ми бачимо, що, на жаль, поки що, незважаючи на наявність певних контактів, все-таки ми не можемо похвалитися позитивною динамікою в розвитку діалогу на вищому рівні», — сказав він.

Пєсков уточнив, що ця динаміка залежить в основному від того, як президенти виконують взяті на себе зобов’язання і тримають своє слово.