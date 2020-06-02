Сім’я «Юзіка» будує будинок під Києвом

Сім’я народного депутата від фракції «Слуга народу» Юрія Корявченкова («Юзік») зводить будинок під Києвом. Про це народний депутат заявив у електронною декларації про доходи за 2019 рік. Будинок площею 260 кв. м. сім’я «слуги народу» будує у селі Проців, яке знаходиться в Бориспільському районі під Києвом. Нерухомість записана на дружину нардепа Тетяну Корявченкову.

Парламентар вказав у декларації, що наразі житловий об’єкт не прийнятий в експлуатацію. Будинок зводять на земельній ділянці площею 1,8 тис. кв. м., яка також належить дружині депутата. У власності Юрія Корявченкова вже є квартира у Києві площею 103 кв. м., яку він придбав у 2008 році. Крім незавершеного будинку і земельної ділянки під Києвом, дружина «слуги народу» є співвласницею квартири у Кривому Розі та володіє двома земельними ділянками (1500 та 152 кв. м.) у селищі Нововоронцовка Херсонської області.

Сім’я Корявченкових має два автомобілі – Toyota 2013 року випуску і Hyundai 2017 року випуску. Кожен транспортний засіб обійшовся їм у понад 400 тисяч гривень.

У 2019 році дружина парламентаря отримала більше 1,5 мільйона гривень доходу від підприємницької діяльності. Дохід самого Корявченкова за минулий рік виявився значно скромнішим. 79 тисяч гривень він заробив у ТОВ «Квартал 95» та 370 тисяч гривень – у ТОВ «СНЕК ПРОДАКШН». У ВРУ Корявченков заробив трохи більше 150 тисяч гривень. «Слуга народу» разом з дружиною зберігають готівкою 100 тисяч доларів і 40 тисяч євро. Ще 100 тисяч гривень вони тримають на рахунку у «Приватбанку».

