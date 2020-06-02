У Китаї висунули нову версію походження коронавірусу

Китайські вчені з Національного центру з профілактики та контролю захворювань висунули нову версію появи коронавируса.

На їхню думку, ринок морепродуктів в Ухані не є первісним джерелом спалаху COVID-19, пише Daily Mail.

Фахівці провели дослідження, взявши зразки тварин, які продавалися на базарі і провели тести. Результати виявилися негативними. Це означає, що від тварин покупці заразитися не могли.

У той же час підтвердилася версія про виникнення вірусу у кажанів, перш ніж він потрапив до людей через проміжних тварин. Є версія, що відомий ринок морепродуктів став місцем широкого поширення інфекції, коли одна людина заразила інших.

: newformat.info

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