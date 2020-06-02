Главою поліції Вінниччини став Іван Іщенко

Поліцію Вінницькій області очолив колишній заступник глави поліції Одеської області Іван Іщенко. Про це інформує прес-служба вінницької поліції.

Сьогодні, 1 червня, голова Нацполиции Ігор Клименко представив Іщенко як нового керівника вінницьких правоохоронців. Під час виступу Клименко зазначив, що новопризначений глава поліції Вінницької області є досвідченим офіцером з 18-річним стажем роботи в правоохоронних органах.

У свою чергу Іщенко подякував за довіру та пообіцяв забезпечити безпеку в регіоні.

Додамо, що одеські активісти вважають Іщенко пасивним учасником насильницьких дій проти українських демонстрантів на Куликовому полі в Одесі 2 травня 2014 року. За даними ЗМІ, тоді ще працівник міліції Іван Іщенко нічого не зробив для припинення стрільби по учасникам акції, а на другий день всіх допускав на місце події. Це призвело до знищення доказів.







Активіст Роман Синіцин на своїй сторінці в Facebook пише, що Іщенко тоді стояв на стороні проросійських і російських найманців, які розстрілювали з автоматичної зброї протестувальників. Синіцин опублікував фото, на якому стоїть людина, схожий на Іщенко, і не реагує на стрілянину в активістів.

«Ще Іщенко давав наказ місцевим «Беркуту» жорстко пакувати одеську ультру за банер «Кремль, покайся» і назви українських суден, захоплених країною-терористом: «Бердянськ, Нікополь, Яни Капу» та піро-шоу на секторі. Це було два роки тому. Тепер Іщенко очолить поліцію Вінниччини», — написав активіст.