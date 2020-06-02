Росія офіційно не зверталася до Києва з приводу подачі води в окупований Крим, – Резніков

Віце-прем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зазначає, що в разі офіційного звернення РФ до України про можливість відновлення постачання води в окупований Крим буде дана чітка відповідь, що це можливо тільки після звільнення Росією окупованого Криму і Донбасу.

Як передає “Інтерфакс-Україна”, про це Він заявив в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV, відповідаючи на питання про те, чи зверталася Росія до України на предмет можливих переговорів про відновлення постачання води в окупований Крим.

“Мені про офіційне звернення Російської Федерації до України про водопостачання в Криму поки що не відомо. Але якщо вони звернуться до офіційного Києва, буде дуже проста відповідь: звільняйте окупований Крим, звільняйте окупований Донбас, забирайте свої війська з території України, і ми відновимо водопостачання для громадян України у вільному Криму”, – сказав він.