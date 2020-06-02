Частина стратегії деокупації Криму буде засекречена, – Кориневич

На базі Минреинтеграции України працює група по розробці стратегії деокупації та реінтеграції Криму.

Про це повідомив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, інформують “Крим.Реалії”.

“Вже створена робоча група на базі Минреинтеграции, яку очолює віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков.

Її головним завданням є розробка стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій… Крім того, абсолютно всім залученим до процесу сторонам зрозуміло, що частина цієї стратегії має бути відкритою і публічною – щоб люди бачили, що держава робить для повернення тимчасово окупованих територій і населення, яке там проживає.

Але, звичайно, велика її частина повинна бути закритою і таємницею, особливо та, що стосується питань безпеки”, – сказав Кориневич.