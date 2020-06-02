Українцям збираються виплачувати соціальну пенсію: кому і скільки

Українці, які не виконали вимоги щодо стажу, можуть у період до 31 грудня 2020 року оформити матеріальну допомогу.

Про це повідомляє Хвиля з посиланням на Юридичний портал України.

Щоб оформити матеріальну допомогу, у службу соціального захисту за місцем реєстрації необхідно подати:

— документ, що засвідчує особу пенсіонера і його місце проживання + ІПН;

довідку про наявному страховому стажі (видається в Пенсійному фонді за запитом пенсіонера — протягом 5 робочих днів);

— декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні півроку, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги.

Якщо тимчасова грошова допомога (соціальна пенсія) оформляється не за адресою прописки, а за місцем фактичного проживання пенсіонера, до перерахованого вище списку документів повинна додаватися довідка про неотримання такої допомоги.

Тимчасова фінансова допомога призначається з дня, наступного за датою досягнення пенсійного віку, за умови, що звернення за допомогою відбулося не пізніше 90 днів після досягнення такого віку.

Хто не може претендувати на допомогу:

особа, яка отримує пенсію (в тому числі соціальну), працює або провадить іншу діяльність, пов’язану з одержанням доходу;

хто-небудь із членів сім’ї протягом року перед зверненням за тимчасовою допомогою здійснив купівлю (оплату послуг) на суму понад 50 тис. гривень;

середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні півроку перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

в результаті вибіркової перевірки виявлені додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здача в оренду житлового приміщення (будинку), заробіток членів сім’ї тощо);

у власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) або більше одного автомобіля (іншого ТЗ, механізму).

Розмір допомоги повинен компенсувати різницю між реальним доходом і прожитковим мінімумом.

Якщо немає доходу, то можна претендувати на повний прожитковий мінімум.