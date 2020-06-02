Повінь – зміна системи

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Відпрацьовано 5600 порушень. Серед лідерів – Mercedes, що їхав зі швидкістю 208 км/рік, – Аваков про перший день роботи камер на дорогах

02.06.2020

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував попередні результати першого дня роботи камер, які автоматично фіксують порушення правил дорожнього руху.

Про це він написав у Twitter.

Аваков зазначив: “Підсумок перших 17 рік.роботи системи автофіксації порушень ПДР у Києві:зафіксовано 35762 новини,відпрацьовано 5620.”Лідери перегонів”:Mercedes рухався містом зі швидкістю 208 км/рік та BMW проїхав 3 камери поспіль зі швидкостю 200 км/год,водій отримає 3 штрафи. Dura lex sed lex! (Суворий закон, але закон!)”.

Підсумок перших 17 рік.роботи системи автофіксації порушень ПДР у Києві:зафіксовано 35762 новини,відпрацьовано 5620.«Лідери перегонів»:Mercedes рухався містом зі швидкістю 208 км/рік та BMW проїхав 3 камери поспіль зі швидкостю 200 км/год,водій отримає 3 штрафи.Dura lex sed lex! pic.twitter.com/Dc1DuAtEJz

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 1, 2020

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