Эксперты назвали марки авто, которые ржавеют больше всего

Недавно специалисты провели эксперимент, для определения самых неустойчивых к ржавчине авто. Подробности данного исследования уже известны средствам массовой информации.

Как сообщает нам информационное издание mmr недавно эксперты составили список автомобилей, которые наиболее сильно подвержены воздействию коррозии.

Согласно сообщению первоисточника, дабы составить рейтинг автомобилей наиболее сильно подверженных воздействию ржавчины эксперты оценили множество авто с пробегом 2005 – 2014 года. После исследования автомобилей специалисты выбрали ТОП-5 самых ненадежных из них.

Важно заметить, что для эксперимента были отобраны автомобили, которые эксплуатировались на территории больших городов.

Первое место в списке заняло авто марки Geely Emgrand X7 (2011-2013).

Как заявили специалисты, автомобили этой марки спустя несколько лет использования очень значительно покрывается коррозией. Подобное явление объясняется тем, что в данной модели машины отсутствует оцинковка, а также она покрыта минимальным слоем лакокрасочного покрытия.

На втором месте оказался Opel Astra (2005-2012).

Спустя три года использования этой модели машин, коррозия начинает наблюдаться в области колёсных арок, а также днища. В некоторых случаях наблюдается значительное поражение в области капота.

На третьем месте стоит Nissan Almera (2005-2006).

В данной модели машин чаще всего ржавеют пороги и нижняя часть дверей. Также значительные повреждения от ржавчины наблюдаются на днище машины. Такие недостатки в авто можно наблюдать спустя три, иногда четыре года использования.

Четвертое место в рейтинге досталось автомобилю марки Mazda 6 (2005-2008).

Через пять лет активного использования таких машин, очаги ржавчины покрывают огромные участки автомобиля.

Завершает рейтинг, авто марки Ford Mondeo (2006-2010).

В данной модели авто ситуация немного лучше. Однако экспертам все же удалось обнаружить плохую сохранность каркаса таких авто спустя пять, иногда шесть лет эксплуатации.

: kyiv.hyser.com.ua