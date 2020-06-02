Онколог назвала опасный тип болей в животе

Боли в животе, обусловленные появлением дивертикул кишечника, являются опасным сигналом, поскольку при этом возникает риск серьезных осложнений, предупредила врач-проктолог и онколог Елена Смирнова.

Как сообщает MedikForum.ru, специалистом был назван опасный тип болей в животе – такой, который свойствен дивертикулярной болезни. Онколог пояснила, что недуг развивается, когда организму недостает определенных питательных веществ: например, клетчатки.

Клетчатка является одним из важнейших элементов питания для здоровья кишечника: ее потребление обеспечивает рост полезной микрофлоры. Если человек употребляет ее слишком мало, на стенке толстой кишки могут возникать дивертикулы – мешковидные выпячивания. С их появлением связан определенный тип болей в животе.

«Они может сопровождаться высокой температурой, запорами, диареей, вздутием живота», — назвала онколог.

Смирнова уточнила, что опасность этого нарушения определяется его последствиями: дивертикулы способствуют кишечной непроходимости, кровотечения, разрывам с последующим перитонитом. Особенно тяжелыми они могут оказаться, если отклонение развивается в пожилом возрасте.

Елена Смирнова рекомендует ежедневно употреблять продукты, содержащие клетчатку, – овощи, фрукты, цельные злаки, бобовые.

: Новости Ю