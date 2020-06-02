Певица Слава Каминская показала свою фигуру в откровенном наряде

Популярная певица Слава Каминская из группы “НеАнгелы” после развода с супругом, известным пластическим хирургом уже обзавелась новым возлюбленным, правда его имя и все подробности певица пока держит в секрете.

Ну а пока время для отдыха у певицы есть, Слава делится со своими поклонниками в Instagram свежими снимками.

Слава обладает яркой внешностью, которая так и приковывает взгляды мужчин. Неудивительно, что певица завела новый роман, ведь не заметить ее просто невозможно. Дуэт Славы и Вики пользуется среди украинцев немалой популярностью, ведь каждая из девушек дополняет друг друга.

Также многих восхищает, что после рождения двух прекрасных детей Слава может похвастаться красивой фигурой без единого изъяна. Некоторые фанаты все же пытались уличить певицу в пластике.

Скорее всего, это из-за того, что ее супруг имел возможность подкорректировать ее внешность. Однако, Слава развеяла все слухи, но призналась, что делала инъекции, чтобы ее скулы были выразительнее, а губы – более пухлыми.

А вот бюст и ее аппетитные формы такие благодаря спорту и правильному питанию. Как и многие звезды сейчас, Слава следует здоровому образу жизни и даже с двумя детьми успевает дома делать упражнения.

Результатом таких трудов и похвасталась Слава на свежем снимке. Певица позирует на камеру в расстегнутой белой рубашке, которая прикрывает ее грудь лишь слегка. Рыжие волосы Слава уложила в крупные локоны, в макияже сделала акцент на свои пухлые губы.

При этом, Слава написала, что некоторые люди готовы показать свое обнаженное тело, но не душу. Сама же певица призналась, что научилась отстаивать и высказывать свое мнение и не идти на поводу у других.

: kyiv.ukrainianwall.com