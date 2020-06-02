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Відомий курорт в Криму залило фекаліями

02.06.2020

Набережну курортного міста Коктебель у аннексированном Криму залило фекаліями.

Про це повідомляється в Twitter користувача RoksolanaToday&Крим

«Смердить фекаліями, один «джерело» б’є з-під асфальту і люка в районі дельфінарію, другий – біля пагорба Юнге», – йдеться в повідомленні.

В коментарях обурилися таким фактом на популярному курорті.

 

Twitter/@KrimRt

Twitter/@KrimRt

Twitter/@KrimRt

Twitter/@KrimRt

Twitter/@KrimRt

Коктебель
Смердить фекаліями, один «джерело» б’є з під асфальту і люка в районі дельфінарію, другий біля пагорба Юнге.. pic.twitter.com/Ixgkq14Xdf

— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) May 31, 2020

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