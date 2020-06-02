«Її залишки випалюють»: Макаревич висловився про проблеми демократії в Росії

Російський музикант, фронтмен групи «Машина часу» Андрій Макаревич висловився про проблеми демократії в РФ.

Так, за словами артиста, влада «випалює її залишки, видавлює і замінює чимось підробленим». Це, як зазначив Макаревич, стосується і президентських виборів. Адже вони, начебто є, але вибирати нема з кого. Про це музикант заявив у інтерв’ю радіостанції «Ехо Москви»

«Що нас утримує від демократії? Мені здається, це питання до нашої влади, яка дуже планомірно, треба сказати, послідовно випалює її залишки, видавлює, замінює якимись ерзацами красивими. Ось, приміром, є у нас вибори. Кого ми обираємо? Ми вибираємо Володимира Володимировича? Є вибори. А чому не було? Я зараз не хочу називати прізвища, не хочу називати людей, які намагалися виставити свою кандидатуру. Їм дуже швидко пояснили, як в ці ігри грати, починаючи з Прохорова і далі. Не хочу навіть говорити про це, розумієте?» – сказав Макаревич.

Музикант також додав, що його багато не влаштовує в Росії. Однак незважаючи на це, він не готовий ставати революціонером.

Макаревич під час бесіди з «Ехо Москви»

Скріншот з відео

«Якщо говорить про моєму внутрішньому стані, я почуваю себе цілком вільною людиною. З того, що я бачу навколо в моїй країні, мене влаштовує далеко не всі. Кинути все, чим я займаюся, що я люблю, чого від мене чекають і піти будувати свою барикаду, я не готовий. Я не революціонер. Тому я краще буду займатися своєю справою у відповідності зі своїми уявленнями про добро і зло. У мене є можливість розмовляти з величезною кількістю людей за допомогою того, що я роблю. В тому, що я роблю, я, загалом, не брешу», – підсумував Макаревич.