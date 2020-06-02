Плюс 328 за добу: в Україні заразилися коронавірусом 24 340 осіб

Станом на ранок вівторка, 2 червня, в Україні офіційно підтвердили 24 340 випадків інфікування коронавірусом.
Тільки за останню добу в країні виявлено 328 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО.
Крім цього, з початку пандемії COVID-19 забрав життя 727 осіб (+9 за добу). Однак 10 078 (+388) пацієнтам вдалося побороти хворобу.
Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Рівненській області – 53, а також на Львівщині та Житомирщині – по 34, у Чернівецькій області на один менше – 33.
Відзначимо, що дані про захворюваність коронавірусом з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму відсутні.
Статистика по коронавирусу в Україні на 2 червня
covid19.rnbo.gov.ua
Статистика по коронавирусу в Україні на 2 червня
covid19.rnbo.gov.ua