Плюс 328 за добу: в Україні заразилися коронавірусом 24 340 осіб

Станом на ранок вівторка, 2 червня, в Україні офіційно підтвердили 24 340 випадків інфікування коронавірусом.

Тільки за останню добу в країні виявлено 328 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Крім цього, з початку пандемії COVID-19 забрав життя 727 осіб (+9 за добу). Однак 10 078 (+388) пацієнтам вдалося побороти хворобу.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Рівненській області – 53, а також на Львівщині та Житомирщині – по 34, у Чернівецькій області на один менше – 33.

Відзначимо, що дані про захворюваність коронавірусом з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму відсутні.

Статистика по коронавирусу в Україні на 2 червня

covid19.rnbo.gov.ua

Статистика по коронавирусу в Україні на 2 червня

covid19.rnbo.gov.ua