Глава Нацполиции Клименко отримав за квітень 75 тисяч зарплати

Після того, як голова Національної поліції України Ігор Клименко в березні разом із зарплатою отримав ще й солідні надбавки (загалом сума склала 121 000 гривень), у квітні він отримав на руки 75 134 гривні.

Про це йдеться у відповіді Національної поліції на запит агентства “Українські Новини”.

Посадовий оклад Ігоря Клименка склав 40 000 гривень, оклад за спеціальне звання – 2 600 гривень, надбавка за стаж служби – 21 300 гривень, надбавка за виконання функцій експерта з питань державної таємниці – 8 000 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 8 000 гривень, надбавка за специфічні умови служби – 41 535 гривень.

Гранична сума при цьому, згідно із законом, склала 75 134 гривні.