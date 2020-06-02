У центральній Африці зареєстрували новий спалах лихоманки Ебола

У Демократичній Республіці Конго виявили спалах Еболи. Померло вже двоє людей.

Про це глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус написав на своїй сторінці в Twitter.

“Співробітники ВООЗ вже знаходяться в Мбандаке для надання допомоги в боротьбі з новим спалахом Еболи. Моз Демократичної Республіки Конго виявив шість випадків захворювання, у тому числі чотири летальні випадки. Цей спалах є нагадуванням про те, що COVID19 – не єдина загроза здоров’ю людей. ВООЗ продовжує відстежувати і реагувати на багато надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров’я.”, – написав гендиректор ВООЗ в Твіттері.

Спалах відбувся в місті Мбандаки, на Сході країни.

“Країна вже знаходиться на фінальній стадії боротьби з Эболой у східній частині, а також з COVID19 і з найбільшою в світі спалахом кору”, – зазначив Тедрос Аданом Гебрейесус. Також він зазначив, що ситуація є нагадуванням про те, що коронавірус не є єдиною загрозою людству.

Зазначимо, епідемія Еболи почалася в Конго в кінці літа 2018 року. Тоді з-за неї померло більше двох тисяч чоловік. Перша епідемія почалася в 2013 році і вбила близько 11 тисяч осіб.