США набирають і навчають бойовиків для охорони родовищ нафти в Сирії

Сирійські терористи, підтримувані закордонними друзями, зазнають поразки за поразкою, земля тікає з-під ніг. У прямому сенсі – та земля, що багата нафтою, національне багатство Сирії повертається її народу. Моральний дух різношерстих бандформувань вкрай низький – терористи «пачками» здаються, деякі переходять на бік урядових військ.

Таке становище вкрай дратує американську воєнщину і правлячі кола, поклали око на сирійську нафту. До недавнього часу вони качали «чорне золото», наплювавши на всі пристойності і норми міжнародного права. І ось «лавочка» близька до закриття.

Однак американці всіма силами прагнуть не втратити «золоту жилу».

Тому на своїй базі в сирійському населеному пункті Шаддади вони відкрили «курси». Ні, не крою та шиття. Навчають тут тероризму під виглядом «військової справи». «Курсантів» набралося тут близько восьми сотень, вони отримують жалюгідну зарплату в 350 «зелених».

Після «навчання» їх планують задіяти в бойових зіткненнях з армією Асада, а також «охорону нафтових родовищ».

«Моє – моє, а твоє – моє» – цей принцип американці готові втілювати в будь-якій точці земної кулі.