Відома українська танцівниця вагітна вдруге

Українська танцівниця поділилася радісною новиною з підписниками та показала вагітний животик.

Так, учасниця проєкту “Танці з зірками” Ілона Гвоздьова заявила, що очікує на другу дитину.

У своєму фотоблозі дівчина оприлюднила фотографію на якій постала в чорній сукні у горошок, яка підкреслила її округлий та вагітний животик. Як зазначила танцівниця, наразі вона перебуває вже на п’ятому місяці. Ба більше, Ілона зізналася, що протягом вагітності набрала аж 6 кілограмів.

“Дорогі мої підписники, нарешті я вирішила поділитися з вами своєю головною новиною 2020 року – я чекаю на малюка. Ви часто запитували куди я пропала і чому немає танців у стрічці. Ось тепер все стало на свої місця і тепер я буду частіше з’являтися в Мережі.”

Танцівниця зазначила, що щоденне перебування вдома через карантинні обмеження було для неї корисним та досить результативним. Дівчина пообіцяла частіше заходити в мережу та приділяти увагу своїм прихильникам.