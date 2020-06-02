«Вірус-вбивця»: у ВООЗ зробили нову заяву про небезпеку Covid-19

Коронавірус Covid-19 не став менш патогенним. Таку заяву зробили у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) у вівторок, 2 червня.

За словами глави програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майка Райана, коронавірус як і раніше залишається «вірусом-вбивцею» з-за якого у всьому світі гинуть люди.

«Ми повинні бути виключно уважним і не піддаватися ілюзії, що раптом вірус за власним бажанням вирішив стати менш патогенним. Цього не сталося», — цитують європейські ЗМІ Райана.

Станом на 9:00 за київським часом вівторка, 2 червня, у світі налічувалося 6 371 662 інфікованих коронавірусом Covid-2019. Таким чином, за добу кількість нових випадків збільшилася на понад 104 тисячі. Число жертв досягло позначки 377 552, ще більше 2,7 млн осіб одужали.

При цьому лікар колишнього прем’єра Італії Сильвіо Берлусконі, директор міланської лікарні Сан-Раффаеле Альберто Дзангрилло заявив, що в Італії «з клінічної точки зору вірусу більше немає».